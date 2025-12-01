إعلان

وزير المالية: تحفيز طرح مشروعات الرعاية الصحية بالشراكة مع القطاع الخاص

كتب : أحمد جمعة

01:25 م 01/12/2025

أحمد كجوك وزير المالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الدولة تعمل على جميع المستويات لتعزيز التدفقات المالية المخصصة لقطاع الصحة، سواء من خلال زيادة مخصصات الموازنة العامة، أو عبر دعم وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار كجوك إلى تحفيز وطرح المزيد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، ضمن مسار متكامل للتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية؛ بما يضمن تعزيز قدرات المنظومة الصحية وتوسيع خدماتها للمواطنين.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها عنه عاطر حنورة، مستشار وزير المالية في الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، والتي تُعقد برعاية وزارتي الصحة والسكان والمالية.

وشدد كجوك على أن "وزارة المالية لم تدخر جهدًا لتحفيز الاستثمار في الرعاية الصحية وزيادة الدعم المالي للقطاع".

وأوضح وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الحالي 2025/2026 يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة المواطنين، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار أن قطاع الصحة يعد الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ويتصدر أولويات برنامج عمل الحكومة، بما يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد كجوك وزير المالية القطاع الخاص

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة