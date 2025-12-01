بدأت مصر رسميًا تصنيع أجزاء من الطائرة الحربية الفرنسية "رافال" داخل المصانع المحلية.

جاء ذلك خلال فعاليات معرض الصناعات الدفاعية الدولي إيديكس 2025 المقام بالعاصمة القاهرة.

وتشارك الهيئة العربية للتصنيع في النسخة الرابعة من المعرض، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تعرض الهيئة 57 منتجًا دفاعيًا وصناعياً من بينها 18 منتجًا جديدًا يتم الكشف عنها لأول مرة، إضافة إلى 9 منتجات تابعة للقوات المسلحة.

وأكد اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، أن إقامة هذا الحدث العالمي في نسخته الرابعة بالقاهرة يعكس قوة مصر وتقدمها في مجال الصناعات الدفاعية، ما يُساهم في إقامة شراكات صناعية ناجحة مع مختلف الجهات المشاركة بالمعرض.

وشدد على أن مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في "إيديكس" يتفق وأهداف ورؤية ذلك الصرح الصناعي العربي الكبير الذي تأسس على أرض مصر في عام 1975 كنتيجة للتضامن العربي أثناء حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، وتأسست هذه الهيئة بمشاركة ثلاث دول عربية شقيقة وهي: "المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر" لتكون درعا صناعيا عربيا قويا في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية على حد سواء.

وأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تعد ظهيراً صناعياً لمصر، وتمتلك (14) مصنعاً وشركة تعمل في الصناعات الدفاعية والمدنية وترحب بقوة للدخول في شراكات حقيقة مع كافة الدول والشركات العالمية الكبرى.