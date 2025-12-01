فريد زهران: المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب أفضل من الأولى

وصف فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي والمرشح الرئاسي السابق، المشهد الحالي أنه "مرتبك ومربك ومثير للتساؤل".

وقال زهران، خلال برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "إم بي سي مصر": "إن تدخل الرئيس أمر حسن لكنه يعكس عدم تدخل المؤسسات الأخرى، وقرارات الهيئة الوطنية أمر إيجابي لكن ينقصها تحديد المسئولين".

وتابع زهران: "بيان الرئيس السيسي الهام كان منذ فترة قصيرة عن الانتخابات الحالية فى حين أن الأمور السياسية بايظه منذ 7 سنوات".

وطالب زهران، أن يكون بيان الرئيس السيسي، نقطة تحول لتصحيح المسار، قائلا: "لابد من وجود انفراجة سياسية".

وأضاف: "إن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب أفضل من الأولى من حيث استجابة الهيئة الوطنية للانتخابات للشكاوى المقدمة وأداء المؤسسات، لكن أداء المرشحين ظل كما هو".

وتابع: "المرشحين بدلًا من القيام بتجاوزاتهم أمام اللجان، لجأوا إلى الشوارع الخلفية"، مشيرا إلى أن الفراغ السياسي يفضي إلى استخدام المال السياسي والعصبية القبلية.