إعلان

فريد زهران: العلاقة بين الناخب والمرشح تحولت لـ"إديني حقي ناشف"


كتب- محمد شاكر:

02:09 ص 01/12/2025

فريد زهران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي والمرشح الرئاسي السابق، أن الأزمة السياسية في مصر أخطر من الأزمة الاقتصادية.

قال زهران، خلال برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي "عمرو أديب" عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أننا كنا نشتكي في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من عدم وجود حزب بالمعنى السياسي، الآن نرى أحزاب الموالاه للسلطة والتي لا تعد أحزاب بالمعنى السياسي المعروف".

وأضاف زهران، أن المال السياسي الذي كنا ننتقده لم يكن موجها بشكل رئيسي إلى شراء كرتونة الانتخابات التي يمنحها المرشح للناخبين وإنما الدعاية الانتخابية، والآن تحول إلى المال السياسي إلى شراء الأصوات الانتخابية لأن المواطن يقول للمرشح "اديني حقي ناشف هو أنا هاشوفك فين تاني؟".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فريد زهران الحزب المصري الديمقراطي الأزمة الاقتصادية عمرو أديب محمد حسني مبارك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - النقل العام تلغي التعريفة الموحدة وتعتمد سياسة الدفع حسب عدد المحطات
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين