فريد زهران: العلاقة بين الناخب والمرشح تحولت لـ"إديني حقي ناشف"

أكد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي والمرشح الرئاسي السابق، أن الأزمة السياسية في مصر أخطر من الأزمة الاقتصادية.

قال زهران، خلال برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي "عمرو أديب" عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أننا كنا نشتكي في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من عدم وجود حزب بالمعنى السياسي، الآن نرى أحزاب الموالاه للسلطة والتي لا تعد أحزاب بالمعنى السياسي المعروف".

وأضاف زهران، أن المال السياسي الذي كنا ننتقده لم يكن موجها بشكل رئيسي إلى شراء كرتونة الانتخابات التي يمنحها المرشح للناخبين وإنما الدعاية الانتخابية، والآن تحول إلى المال السياسي إلى شراء الأصوات الانتخابية لأن المواطن يقول للمرشح "اديني حقي ناشف هو أنا هاشوفك فين تاني؟".