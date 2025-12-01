النقل العام تلغي التعريفة الموحدة وتعتمد سياسة الدفع حسب عدد المحطات

علم "مصراوي" من مصادر بهيئة النقل العام، أن رئيس مجلس إدارة الهيئة أصدر توجيهات جديدة تنص على تطبيق تعريفة ركوب جديدة تعتمد على عدد المحطات التي يقطعها الراكب، بدلًا من التعريفة الموحدة المعمول بها على مختلف خطوط شبكة الهيئة.



وبحسب المصادر، يبدأ تطبيق هذا القرار بشكل تدريجي على عدد من الخطوط خلال الساعات القليلة المقبلة.



ويأتي القرار وفقا للهيئة، في إطار حرصها على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لجمهور ركاب القاهرة الكبرى،

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتحقيق العدالة في تكلفة الخدمة، وتقديم خدمات أكثر تميزًا وتطورًا لمستخدمي وسائل النقل العام.

