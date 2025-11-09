اختتم المشاركون خلال منتدى مصر للإعلام فى نسخته الثالثة، تحت عنوان "2030.. من سيستمر؟"، الدورة الثالثة التي استمرت على مدار يومين، فعاليات الدورة بالتقاط صورة تذكارية.

وأقيمت فعاليات هذه الدورة بمشاركة أكثر من 2500 صحفي من مصر والمنطقة وأنحاء العالم.

وشهد المنتدى عدد كبير من الندوات ودورات التدريبية الثرية التى تتعلق بالإعلام ورسم خارطة طريق لتطوير الوسائل الإعلامية خلال الفترة المقبلة.

كما تناول المنتدى مناقشات حول الذكاء الاصطناعي واستخدام فى تقديم المحتوى الإعلامى وكيفية مواجهه تحديات السوشيال ميديا.

وكشفت إدارة "منتدى مصر للإعلام "عن أن نسخة هذا العام تبحث مستقبل صناعة الإعلام فى ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة على جميع الأصعدة.

وأوضحت إدارة المنتدى أن التطورات التكنولوجية المتلاحقة باتت قوة تعيد صياغة مستقبل الصناعة، ما يحتم على وسائل الإعلام اتخاذ خطوات عدة لمواكبة تلك التطورات لضمان استمرار عملها وفاعليتها.

وأشارت إدارة المنتدى إلى أن نسخة هذا العام جاءت استثنائية على جميع الأصعدة وشارك فيها نخبة من أبرز صناع الإعلام فى مصر والمنطقة العربية والعالم، طرحوا رؤاهم وخبراتهم، لتطوير آليات الإعلام على مستوى الفرد والمؤسسة، وذلك بحضور شخصيات محلية ودولية رفيعة المستوى.

ويعقد منتدى مصر للإعلام 2025، بالتعاون مع عدد من الشركاء المصريين والإقليميين والدوليين البارزين.