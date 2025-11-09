كتب- محمد شاكر:

أكدت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المتحف المصري الكبير، بصدد اتخاذ إجراءات جادة تجاه بعض الزوار الذين يرتكبون المخالفات في المتحف.

وأكدت المصادر، أن المتحف يعد ما يشبه مدونة سلوك، أو تعليمات للزوار يجب عليهم الالتزام بها، لتحقيق زيارة آمنة وممتعة للجمهور سواء سياح أجانب أو زوار من مصر.

ولفتت المصادر إلى أنه يتم دراسة توقيع عقوبات وغرامات مالية على المخالفين لهذه التعليمات التي سيتم تطبيقها بحسم، لأن بعض السلوكيات التي تصدر عن بعض الأشخاص تسيء إلى المجتمع المصري.

ونوهت المصادر إلى أن الأيام الماضية تم رصد بعض الأمور التي لا تتسق مع أخلاقياتنا، قام بها البعض بهدف تحقيق مشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بهدف مضايقة السائحين، أو غير ذلك من السلوكيات المرفوضة.

وأكدت المصادر إلى أنه حال الاستقرار على هذه الخطوة سيتم طباعة هذه التعليمات على ظهر التذكرة، حتى تكون ملزمة لجميع الجمهور.

وأكدت المصادر أنه تم فتح تحقيق في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الشباب يقوم بقراءة القرآن الكريم بشكل استعراضي في منطقة الدرج العظيم، داخل المتحف المصري الكبير.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الطريقة التي يستخدمها بعض الزوار لتحقيق مشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، هي ممارسات يمكن أن تسيء إلى المجتمع، ولا تتسق مع هدف زيارة الجمهور وهو الاستمتاع بالآثار المصرية القديمة والمقتنيات الفريدة للمتحف.

المتحف المصري الكبير

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة"، ويمتد على مساحة 490 ألف م2، ويضم مدخلًا رئيسًا بمساحة نحو 7 آلاف م2، به تمثال للملك رمسيس الثاني، كما يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف م2، بارتفاع يعادل 6 طوابق.

كما يضم المتحف 12 قاعة عرض رئيسة بمساحة نحو 18 ألف م2، وقاعات عرض مؤقت بمساحة حوالي 1700 م2، وكذلك قاعات لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون على مساحة تقارب 7.5 ألف م2، تشمل أكثر من 5 آلاف قطعة من كنوز الملك تُعرض مجتمعة لأول مرة، بالإضافة إلى متحف الطفل بمساحة نحو ٥ آلاف م2، ومن المتوقع أن يجذب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويًا.