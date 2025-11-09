خالد الجندي يوضح الفرق بين الاستعجال والخشوع في الطاعة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن التأني مطلوب في كل الأمور إلا الطاعة، إذ يجب فيها التعجل والمسارعة، موضحًا أن الاستعجال في الطاعة يعني الاندفاع إلى أدائها بحماس، بينما الخشوع يكون أثناء تأديتها، مشددًا على ضرورة التفريق بين المفهومين.

وقال الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "دي إم سي"،: "إن سيدنا موسى عليه السلام لخّص هذا المعنى في قوله تعالى (وعجلت إليك رب لترضى)، مشيرًا إلى أن المثل الشعبي المصري "خير البر عاجله" يعبر عن ذات المعنى، فالمسارعة إلى الطاعة دليل على صدق النية وحب العبد لربه".

وأوضح أن دخول الصلاة يتطلب حضور القلب والخشوع كما في قوله تعالى: "قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون"، لكن الاتجاه إلى الصلاة نفسه يجب أن يكون مصحوبًا بالحماس والنشاط.

وأشار إلى أن المنافقين كانوا يؤدون الصلاة لكن بلا روح ولا حيوية، واستشهد بقوله تعالى: "وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا"، لافتًا إلى أن الكسل المقصود هنا ليس بدنيًا بل قلبيًا، أي فتور الإيمان وضعف العزيمة.

