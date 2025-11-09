قالت الدكتورة منى عبد المقصود، أستاذ الإعلام، إن الذكاء الاصطناعي يعد من العلوم غير المتفق على تعريف لها حتى الآن، باعتبار أن ناتجه يجمع بين الكثير من العلوم الإعلامية.

وأوضحت عبد المقصود أن الجمهور المستقبل للرسالة الإعلامية يقرأ الخبر والمعلومة دون أن يلتفت إلى مصدرها أو الغرض من نشرها، مضيفةً: "عندما أدرس لطلاب كلية الإعلام اكتشف أن الطلاب يقرؤون الأخبار؛ لكن لا يتذكرون مصدرها".

وأشارت عبد المقصود إلى أن طلاب الإعلام لا يثقون في الذكاء الاصطناعي، ويتعرفون على دقة الفيديو ويستطيعون معرفة حقيقته؛ نظرًا لأنهم داخل الحيز والمجال الإعلامي، على خلاف الجمهور العام.

وشددت أستاذ الإعلام على أن استخدام الذكاء الاصطناعي داخل العمل الإعلامي يقع على عاتق الصحفي؛ فهو المسؤول الأول عن طريقة الاستخدام وأهدافها.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الأولى بمنتدى مصر للإعلام، المنعقدة تحت عنوان "إلى أي حد نثق في الذكاء الاصطناعي؟".

يُذكر أن منتدى مصر للإعلام هو منتدى سنوي مستقل انطلق عام 2022 في القاهرة، ومنصة دولية للمعارف الإعلامية المتطورة وبناء القدرات والكوادر المؤهلة، ويعمل على تطوير بيئة العمل الإعلامي في مصر والمنطقة.

وانطلقت أمس السبت، فاعليات النسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام، الذي يقام تحت عنوان "2030.. من سيستمر؟"؛ بمشاركة أكثر من 2500 صحفي من مصر والمنطقة وأنحاء العالم.