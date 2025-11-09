500 شركة من 30 دولة.. مصر تضع نفسها على خريطة النقل والصناعة العالمية

عقد اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا اليوم الأحد بمقر الوزارة؛ لبحث سبل إنشاء المركز اللوجستي العالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب بميناء شرق بورسعيد، في إطار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتعزيز البنية التحتية لمنظومة السلع الاستراتيجية، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير سلاسل الإمداد والتوزيع.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

واستعرض نائب الوزير المقترحات الخاصة بالمشروع، مؤكدًا أهمية إقامة مناطق لوجستية متطورة لتداول الحبوب؛ بما يضمن زيادة الطاقة التخزينية وتحسين كفاءة عمليات النقل والتوزيع، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للسلع الاستراتيجية وتوطين الصناعات المرتبطة بها.

وأكد المجتمعون دراسة القيمة المضافة من توسيع المشروع ليشمل بالإضافة إلى تخزين وتداول الحبوب، تصنيع المواد الغذائية وربط المشروع بسلاسل الإمداد والتوريد من مصر إلى الدول العربية والإفريقية.

وشدَّد اللواء وليد أبو المجد على أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز القدرات اللوجيستية والتجارية وتحقيق التكامل الإقليمي والدولي في مجالات الأمن الغذائي.

حضر الاجتماع من جانب جهاز مستقبل مصر اللواء خالد صلاح الدين مدير الإدارة المركزية لشؤون مكتب المدير، ومن جانب الوزارة والجهات التابعة، مصطفى إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع، والدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وحسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.