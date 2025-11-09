اليوم.. انطلاق معرض ومؤتمر الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة

كتب- محمد نصار:

تنطلق اليوم الأحد فعاليات معرض ومؤتمر الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة، والذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والعالمية، ويستمر حتى 11 نوفمبر الجاري.

يأتي المعرض في إطار الدورة الأولى من معرض الصناعة MEA Industry، بالتزامن مع الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات TransMEA، ليجسد التكامل بين قطاعات الصناعة والنقل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

تقوم رؤية المعرض والمؤتمر على ترجمة توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا ومحورًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 500 شركة محلية وعالمية من نحو 30 دولة، ما يعكس مكانته كمنصة إقليمية لعرض أحدث التقنيات والحلول الصناعية والنقل الذكي.

يستعرض المعرض الفرص الاستثمارية والمبادرات الصناعية، إلى جانب استراتيجيات دعم التصدير وسبل تعميق التصنيع المحلي من خلال تعزيز الترابط بين مصنعي المكونات والمنتجات النهائية، وتيسير إتاحة الأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية التي أطلقتها وزارة الصناعة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية إلكترونيًا، فضلًا عن تسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح.