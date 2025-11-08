وزير الإسكان يتفقد مشروع "مارينا 8" وتطوير طريق مدخل "مارينا 5"

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات "مارينا 8"، وتطوير الطريق الرئيسي لمدخل "مارينا 5"، بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسي جهازي مدينة العلمين الجديدة، والقرى السياحية.

وتجول وزير الإسكان، بالأعمال الجاري تنفيذها بمارينا 8 على مساحة 179 فدانًا، وتضم مشروعات سكنية "شاليهات وفيلات" بإجمالي 243 مبنى بها 917 وحدة، كما تابع موقف تنفيذ شبكات المرافق (مياه شرب - صرف - ري - طرق)، وأعمال شبكة الكهرباء، وأعمال الطرق وتنسيق الموقع.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي بمدخل "مارينا 5" بطول 2 كم.

ووجه وزير الإسكان، بتكثيف الأعمال ووضع جداول زمنية للأعمال والتواجد الميداني المستمر لمتابعة مختلف الأعمال، للانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

