كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تحذير من الشبورة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 8 نوفمبر على معظم أنحاء البلاد.

نفاد التذاكر ونظام جديد للحجز.. ماذا يحدث في المتحف المصري الكبير؟

شهد المتحف المصري الكبير اليوم إقبالا كثيفًا من الزائرين اليوم سواء المصريين أو السائحين الأجانب على حد سواء.

غلق كلي بشارع 26 يوليو بهذا الاتجاه لمدة 3 أيام.. خريطة التحويلات المرورية البديلة

أعلنت محافظة الجيزة، عن غلق كلي بشارع ٢٦ يوليو الاتجاه القادم من كوبرى ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل (محطة وادى النيل).

عوض تاج الدين: 13 فئة تستفيد من دعم الدولة في التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن قرار تحمل الدولة لاشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل يأتي كخطوة مهمة ومحورية ضمن مواد قانون التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن هذا القرار يهدف لضمان حصول هذه الفئة على تغطية صحية شاملة وكاملة.

"الزراعة" تكشف حقيقية الفيديو المتداول عن حالات نفوق الماشية

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعتها ببالغ الدقة الفيديو المتداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والذي يزعم ناشره أنه يوثق حالات نفوق للماشية في إحدى المزارع المصرية نتيجة الإصابة بمرض الحمى القلاعية.

عوض تاج الدين يكشف حقيقة انتشار الفيروس الخلوي التنفسي

طمأن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، المواطنين بشأن ما يتردد عن انتشار واسع للفيروس الخلوي التنفسي، مشددًا على عدم وجود زيادة غير طبيعية أو مقلقة في عدد الإصابات بالفيروسات التنفسية حاليًا.