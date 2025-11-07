أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن فوز محمد ممداني بمنصب عمدة نيويورك يمثل ضربة مزدوجة لخصومه.

وقال "سعيد"، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، إن ممداني تغلب على الجمهوري وعلى الديمقراطي الذي انشق وترشح مستقلًا، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يبرز عبقرية ممداني في نسج تحالف أقليات قوي يتجاوز الحزبين.

وأضاف أن ممداني جمع قاعدة شعبية هامشية متنوعة لتهميش النخبة التقليدية، مشيرًا إلى أن هذا النموذج الجديد يعتمد على حشد المناهضين من داخل الحزب الديمقراطي وخارجه، مؤكدًا أن تجربة ممداني تقدم درسًا مدهشًا في السياسة الأمريكية المعاصرة.

وتابع سعيد أن الانتخابات تكشف الانقسام الجغرافي والإيديولوجي العميق، مؤكدًا أن قاعدة ترامب تتركز في الولايات الوسطى والجنوبية الزراعية والصناعية، وهذه المناطق صوتت تحديًا لـ"المؤسسة الشرقية" والنخب الأكاديمية في السواحل.

وأكد أن فوز ممداني يعزز صورة أمريكا المقسمة إلى عالمين، مشيرًا إلى وجود سواحل ليبرالية متقدمة وقلب داخلي محافظ متخلف نسبيًا، وهذا التحدي سيظل يواجه أي إدارة أمريكية قادمة.