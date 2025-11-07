وزير الصحة يناقش الموقف التنفيذي لإنشاء مستشفى النيل للأطفال

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفدًا من صندوق مصر السيادي؛ لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بدراسة تحويل الفندق القائم بمعهد ناصر إلى مستشفى النيل للأطفال.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول البرنامج الوظيفي المقترح، والتصميم الداخلي، والخدمات الطبية التي ستقدمها المستشفى، ومن أبرزها:

• جراحات الأطفال التخصصية

• علاج الأمراض الخلقية

• زراعة النخاع العظمي والعلاج الخلوي

• أمراض الدم الحميدة

• زراعة (الكلى - الكبد - البنكرياس - القوقعة)

وأضاف «عبدالغفار» أن الفندق القائم بمعهد ناصر يتكون من طابق أرضي و11 طابقا متكررًا، بمساحة إجمالية تبلغ 28,400 متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى نحو 300 سرير.

حضر الاجتماع كل من:

• الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي

• الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية

• المستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير

• الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة

• الدكتور محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة

ومن جانب صندوق مصر السيادي:

• السيدة نهى خليل، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للصندوق

• المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني للصندوق

