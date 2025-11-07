السياحة: زيادة الإقبال على أهرامات الجيزة بعد نفاد تذاكر المتحف الكبير

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، عن أن منطقة الأهرامات بالجيزة شهدت اليوم حالة من التكدس الشديد للزائرين بعد نفاد حجز تذاكر المتحف المصري الكبير عبر المنصات الإلكترونية.

وأضاف "غنيم"، في تصريحات لمصراوي، أن ذلك دفع آلاف الزائرين والسياح إلى التوجه مباشرة نحو المنطقة الأثرية الشهيرة لعدم تفويت فرصة زيارة أبرز معالم مصر القديمة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن هذا الإقبال الكثيف جاء نتيجة توجه السائحين إلى بدائل سياحية بعد توقف حجز تذاكر المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن الأهرامات ما زالت الوجهة الأكثر جذبًا للزوار من مختلف دول العالم.

وأضاف "شاكر"، في تصريحات لمصراوي، أن الأهرامات تشهد اهتمامًا خاصًا من السائحين، نظرًا لقيمتها التاريخية ومكانتها العالمية.

وأوضح كبير الأثريين، أن المتحف المصري الكبير يمثل نقلة نوعية في قطاع السياحة، لكن توقف الحجز مؤقتًا دفع العديد من الوفود السياحية لاختيار زيارة الأهرامات كخيار بديل.

كانت كشفت وزارة السياحة والآثار، أنه نظرًا للإقبال الكبير من الزائرين على زيارة المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر 2025، فقد تم بيع جميع تذاكر زيارة المتحف ووصول الأعداد إلى السعة التشغيلية الكاملة المقررة لليوم داخل المتحف.

وأوضحت الوزارة، بحسب بيانها، الجمعة، أنه بناء على ما سبق، فإنه تقرر إيقاف حجز وبيع تذاكر الدخول لليوم فقط، سواء من خلال نظام الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي أو من خلال شباك التذاكر ببوابة المتحف، على أن يُستأنف فتح باب الحجز غداً السبت الموافق 8 نوفمبر 2025.

وبينت أن جميع الحجوزات المؤكدة مسبقًا عبر القنوات الرسمية سارية كما هي، وسيتم استقبال حامليها كالمعتاد دون أي تغيير.

