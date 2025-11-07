لماذا أغلق المتحف المصري الكبير باب حجز التذاكر اليوم؟

كتب- محمد أبو بكر:

يبحث عدد كبير من المواطنين والسائحين المهتمين بزيارة المتحف المصري الكبير، خاصة في العطلات، عن أسباب وقف إدارة المتحف المصري الكبير حجز التذاكر اليوم.

وفي هذا السياق، كشفت وزارة السياحة والآثار، أنه نظرًا للإقبال الكبير من الزائرين على زيارة المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر 2025، فقد تم بيع جميع تذاكر زيارة المتحف ووصول الأعداد إلى السعة التشغيلية الكاملة المقررة لليوم داخل المتحف.

وأوضحت الوزارة، بحسب بيانها، الجمعة، أنه بناء على ما سبق، فإنه تقرر إيقاف حجز وبيع تذاكر الدخول لليوم فقط، سواء من خلال نظام الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي أو من خلال شباك التذاكر ببوابة المتحف، على أن يُستأنف فتح باب الحجز غداً السبت الموافق 8 نوفمبر 2025.

وبيّنت أن جميع الحجوزات المؤكدة مسبقًا عبر القنوات الرسمية سارية كما هي، وسيتم استقبال حامليها كالمعتاد دون أي تغيير.

