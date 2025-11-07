طقس 5 أيام مقبلة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة صباحية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس، خلال الفترة من السبت 08 نوفمبر 2025 إلى الأربعاء 12 نوفمبر 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأضافت: توجد شبورة مائية من (9:4 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأشارت الهيئة، إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.