اليوم.. قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق (جزيرة الدهب - ساقية مكي - مساكن أم المصريين)، في حي جنوب الجيزة)، لمدة 8 ساعات، بدءًا من 10 مساء اليوم الجمعة وحتى 6 صباح السبت 8 نوفمبر 2025.

وأرجعت الشركة، وفق بيان، سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط الطرد الجديد قطر 500 مم على الخط القائم، والخاص بمحطة المانسترلي للصرف الصحي.

وتوفر شركة مياه الشرب بالجيزة، سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

