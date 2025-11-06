انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في نيوزيلندا

فتحت لجان الاقتراع في نيوزيلندا، أبوابها أمام الناخبين المصريين بمقر سفارة مصر بالعاصمة ويلينغتون، للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.

وتتواصل عملية التصويت تباعًا في باقي المقار الانتخابية حول العالم، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وتبدأ المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، للمصريين في الخارج الجمعة الموافق السابع من نوفمبر الجاري، والذي يوافق مساء اليوم الخميس في بعض الدول.

وتنطلق انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين في الخارج على مدار يومي الجمعة 7 والسبت 8 نوفمبر 2025.

بينما تُجرى الانتخابات في مرحلتها الأولى داخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

يعقب ذلك استئناف الدعاية الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى، على أن تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بهذه المرحلة خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان وبحد أقصى 20 نوفمبر.

فيما تُجرى انتخابات المرحلة الثانية في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر 2025، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

اقرأ أيضًا:

افتتاح المتحف المصري الكبير.. كيف قفزت أسعار الغرف الفندقية في مصر؟

أسعار العمرة الاقتصادية والخمس نجوم في نوفمبر.. تبدأ من 30 ألف