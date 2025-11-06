محافظ القاهرة: حظر سير التوك توك في جميع الشوارع والمحاور الرئيسية

أصدر إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا بحظر تسيير مركبات التوك توك في جميع الشوارع والمحاور الرئيسية بالمحافظة، على أن يقتصر سيرها على الطرق الفرعية في المحافظة، وأن يتولى رؤساء الأحياء إعداد بيان بالطرق الرئيسية التي يمتنع على التوك توك السير فيها في نطاق الحي، لتكون بمثابة دليل تلتزم به الحملات أثناء مباشرة أعمالها.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان اليوم، على رؤساء الأحياء التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لشن حملات يومية لإيقاف مركبات التوك توك المخالفة لخط السير والتحفظ عليها بالأحياء، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا قِبلها بالعرض على الجهات القضائية المختصة.

وأضاف قرار محافظ القاهرة أنه دون الإخلال بما أقره قانون المرور من إجراءات وعقوبات فعلية، يتم استيداء مقابل إيواء وحراسة بقيمة 1500 جنيه، فضلًا عن استيداء ذات القيمة كمقابل رفع ونقل تلك المركبات ولحين إتمام الإجراءات القانونية المقررة بشأنها وقبل تسليم المركبة حال انتهاء الإجراءات لذلك، على أن يتم توريد الحصيلة لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية.

ووجه محافظ القاهرة، بأن يقوم كل حي بإعداد محضر يومي بنتاج أعمال الحملات، على أن يتم عرضه على نائب المحافظ للمنطقة، تمهيدًا لعرض تقرير دوري أسبوعي متكامل بشأن أعمال الحملات في المنطقة على محافظ القاهرة.

وأكد قرار محافظ القاهرة، ضرورة أن تلتزم الجهات والإدارات المختصة بمحافظة القاهرة وذات الصلة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن معاونة الأحياء في أداء وتنفيذ أعمالها.

