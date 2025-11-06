رئيس الوزراء: صناعة السيارات أولوية وطنية وركيزة للنمو الاقتصادي

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مصنع "المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية" بمدينة العاشر من رمضان.

وأعرب رئيس الوزراء، في مستهل كلمته، عن سعادته بافتتاح المصنع الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفع عجلة الصناعة المصرية، لا سيما في قطاع السيارات والمركبات ووسائل النقل، باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة للاقتصاد الوطني.

وأشار "مدبولي"، إلى أن الحكومة عملت على تشجيع الشركات الوطنية والعالمية الكبرى للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية، وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز حصيلة الدولة من العملة الصعبة، مؤكدًا أن الدولة بدأت تحصد ثمار جهودها في هذا الاتجاه.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية الأساسية للصناعة من مناطق صناعية، وطرق، وموانئ، وشبكات كهرباء، مؤكدًا أنه "لا صناعة بدون بنية أساسية"، وهو ما شجع الشركات العالمية والوطنية على التوسع وبناء مصانع جديدة داخل مصر، بفضل الإجراءات الحكومية لتسهيل الاستثمار وتسريع التراخيص.

مدبولي: صناعة السيارات أولوية وطنية

وشدد على أن صناعة السيارات باتت من أولويات الدولة المصرية، موضحًا أن مصانع جديدة تنشأ بصفة دورية لإنتاج السيارات ووسائل النقل الجماعي مثل الأتوبيسات وعربات القطارات ومترو الأنفاق، بعد أن كانت تُستورد بالكامل من الخارج.

وأشار إلى أن هذه الصناعة تقوم على سلاسل القيمة المتكاملة التي تضم مصانع مغذية وخطوط إنتاج لقطع الغيار، مما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وتابع رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تعميق التصنيع المحلي لمكونات السيارات ووسائل النقل، مشيرًا إلى أن افتتاح مصنع الفلاتر الجديد يأتي استكمالًا لمشروعات سابقة مثل مصانع الضفائر الكهربائية.

وأكد أن التصنيع المحلي للفلاتر سيساهم في تغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، لافتًا إلى أن وجود الصناعات المغذية يشجع الشركات العالمية على الاستثمار في السوق المصرية.

وأضاف أنه تابع بسعادة قيام الفريق كامل الوزير بوضع حجر الأساس لمصنع سيارات جديد بمدينة 6 أكتوبر، بتكلفة استثمارية تصل إلى 150 مليون دولار، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى للمصنع ستنتج 50 ألف سيارة سنويًا ترتفع لاحقًا إلى 100 ألف سيارة، ما يمثل نقلة نوعية حقيقية لصناعة السيارات في مصر.

وأكد على أن وجود البنية التحتية والمناخ الجاذب للاستثمار كان الأساس لجذب الشركات العالمية والمحلية، موضحًا أن المصنع الجديد من المقرر أن يكون جاهزًا للتشغيل خلال عام واحد.

وقال مدبولي: "سنتابع هذا المشروع خطوة بخطوة، لأنه يمثل حلمًا قوميًا لصناعة السيارات في مصر".

جاء ذلك، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومحمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور للسيارات، وانكوش أرورا الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من قيادات الشركة ورجال الصناعة.

اقرأ أيضًا:

افتتاح المتحف المصري الكبير.. كيف قفزت أسعار الغرف الفندقية في مصر؟

أسعار العمرة الاقتصادية والخمس نجوم في نوفمبر.. تبدأ من 30 ألف

سد النهضة يحتجز 95% من طمي النيل.. كيف يؤثر ذلك على القطاع الزراعي بدول المصب؟

كيف سيحدث المتحف المصري الكبير نقلة عالمية في السياحة الثقافية؟