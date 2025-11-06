بحضور مدبولي.. بدء مراسم توقيع مشروع استثماري مصري قطري بعلم الروم



بدأت اليوم مراسم توقيع شراكة استثمارية جديدة لتنمية منطقة "علم الروم" بمحافظة مطروح، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



يأتي ذلك؛ في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر.



بدأت مراسم توقيع شراكة استثمارية بين الحكومة المصرية والجانب القطري لتنمية منطقة علم الروم في إطار خطط التوسع في المشروعات الساحلية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.



كان استقبل محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، والتي تنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، ويشارك فيها الدكتور مصطفى مدبولي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.



حضر اللقاء الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير وليد الفقي، سفير مصر لدى قطر.



وقد تم التوافق على تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية بمصر، والتي كانت ضمن مباحثات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، والتي سيبدأ تفعيلها خلال الأيام المقبلة بتوقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى خلال الأيام المقبلة لتنمية مشروع بمنطقة "سملا وعلم الروم" بمطروح.



وشهد اللقاء ترحيب محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بالدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له، ومشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، وكذلك القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية.



كما قدم رئيس الوزراء القطري التهنئة لرئيس الجمهورية، ولرئيس مجلس الوزراء، وللشعب المصري؛ بمناسبة الافتتاح الرسميّ للمتحف المصري الكبير، مشيدًا بالاحتفالية المبهرة التي أقيمت بهذه المناسبة.



وأكد محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الحرص على توطيد أطر العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات، ودعم وتفعيل الاستثمارات القطرية في مصر في عدة قطاعات مختلفة، مبديًا دعم بلاده الكامل للجهود المصرية على مختلف الأصعدة، ومُثنيًا على التنسيق المتواصل بين البلدين في الملف الفلسطيني، كما أعرب عن التطلع إلى استمرار التنسيق المشترك في عدد من الملفات الأخرى، بما يعود بالنفع على البلدين والمنطقة، وتحقيق ما يخدم شعوبها.



