الواحات البحرية تستعد لاستضافة المهرجان الدولي للتمور السبت المقبل

كتب : محمد أبو بكر

01:13 م 06/11/2025

عادل النجار

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن انطلاق فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية بمدينة الواحات البحرية خلال الفترة من 8 حتى 10 نوفمبر الجاري بقرية منديشة بمدينة الباويطي بمشاركة واسعة من الدول العربية والأجنبية.

وأكد المهندس عادل النجار، أن المهرجان يأتي في إطار حرص الدولة على دعم وتطوير قطاع البلح والتمور بمصر، والارتقاء بصناعتها بما يتواكب مع مكانة مصر العالمية في هذا المجال.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المهرجان يشهد هذا العام مشاركة أكثر من 120 عارضًا من مصر والإمارات والسعودية والأردن والسودان وليبيا والمغرب وموريتانيا وباكستان والمكسيك وإثيوبيا، إلى جانب حضور عدد من الوزراء والسفراء والمحافظين والمسؤولين، بما يعكس عمق التعاون العربي والدولي في دعم قطاع التمور والابتكار الزراعي.

كما أضاف المحافظ، أن فعاليات المهرجان تتضمن أنشطة ثقافية وندوات علمية ومسابقات للتميز والابتكار، بالإضافة إلى لقاءات مباشرة بين المصنعين والمصدرين وسلاسل التوزيع، وتنظيم زيارات ميدانية ومعارض وعروض فلكلورية، إلى جانب تكريم عدد من الشخصيات البارزة تقديرًا لإسهاماتهم في دعم وتطوير قطاع التمور بالواحات البحرية.

وأكد على أن استضافة الواحات البحرية لهذا الحدث الدولي تأتي تأكيدًا لمكانتها كمركز رئيسي لزراعة وتصنيع التمور في مصر مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى من خلال المهرجان إلى إبراز المقومات البيئية والسياحية المتميزة للمنطقة وتشجيع الاستثمار وتنشيط الحركة السياحية بالواحات البحرية.

