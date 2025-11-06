مدبولي يقوم بجولة تفقدية لمكونات مصنع "المنصور لتصنيع فلاتر المركبات و

بيان من العمل بشأن وظائف في الأردن- صور



قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بجولة تفقدية داخل مصنع "المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية"، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك عقب افتتاح المصنع.



وفي أثناء قيامه بتفقد جميع مراحل الإنتاج، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من المهندس/ طارق عطا، الرئيس التنفيذي لشركة ماك لتصنيع الفلاتر، حيث أوضح أن أغلب العاملين بالمصنع تتراوح أعمارهم من 22 إلى 24 عامًا، مؤكدًا أنه يتم تدريب هؤلاء العاملين على استخدام الآلات الحديثة التي تم استيرادها لإنتاج أنواع الفلاتر المختلفة.



وقال الرئيس التنفيذي: لدينا خطة مستقبلية لإنتاج أنواع جديدة من الفلاتر التي تخص القطارات وغيرها من آلات الجر الحديثة، ونهدف إلى التوسع في الإنتاج.



وأضاف: نستهدف إنتاج 100 نوع من الفلاتر بمختلف أنواعها، ووصلنا الآن إلى إنتاج 79 نوعًا من الفلاتر.



ولفت المهندس/ طارق عطا خلال الجولة إلى وجود برامج تدريب متقدمة للارتقاء بقدرات العناصر البشرية، كما أفاد بأن أغلب مكونات التصنيع يُعد محلي الصنع.



وأكد الرئيس التنفيذي كذلك مراعاة معايير الأمان والسلامة لجميع العاملين أثناء عمليات الإنتاج، مشيرًا خلال الجولة إلى أنه تم الانتهاء من إقامة هذا المصنع، وبدء التشغيل والإنتاج التجريبي به خلال 6 شهور، وأنه من المُخطط الوصول إلى إنتاج 2.5 مليون فلتر بنهاية 2026.



وفي ضوء ذلك، تفقد رئيس الوزراء المعامل، والعمليات التي تتم بداخلها مثل اختبار المواد الخام، وأجزاء التصنيع، وكذا اختبار المنتج النهائي للفلتر. وأكد المدير التنفيذي استخدام أحدث الأجهزة في الشرق الأوسط.



كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي جميع خطوط الإنتاج، ومنها المكابس، ونقاط التجميع وورش الصيانة، وأجرى حوارًا وديًا مع إحدى العاملات حول منظومة العمل وما يقدمه المصنع من برامج تدريبية، والخبرات المكتسبة من العمل.



وقام رئيس مجلس الوزراء بزيارة معرض المنتجات النهائية، وكذا استمع إلى شرح حول المنتجات الجاري العمل على إنتاجها في المستقبل من خلال إجراء الدراسات والبحث التطوير.