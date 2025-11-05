رئيس الجمهورية القيرغيزية ورئيس الوزراء يوقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون

كتب- محمد سامي:



شهد صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين المصري والقيرغيزي لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.



وبحسب بيان، جاء ذلك على هامش فعاليات المائدة المستديرة التي عقدت ظهر الأربعاء بالقاهرة.



وتضمنت هذه الاتفاقيات؛ مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، وقد وقعها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد زهينبك كولوباف، وزير الخارجية القيرغيزي، كما شملت مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الأنشطة الدينية والدعوية، وقعها الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وعظمات ايوسوبوف، رئيس الهيئة الوطنية للشؤون الدينية والعلاقات بين الأعراق في الجمهورية القيرغيزية.



إضافة إلى ذلك، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع زهينبك كولوباف، وزير الخارجية القيرغيزي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون في مجال الزراعة، كما جرى توقيع اتفاق للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني من قبل الدكتورة رانيا المشاط وباكيت سيديكوف، وزير الاقتصاد والتجارة القيرغيزي.