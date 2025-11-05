رئيس هيئة الدواء: لا زيادة في أسعار الأدوية.. "وقد نخفض بعض الأصناف"

كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن المؤشرات الاقتصادية الحالية إيجابية وتشير إلى استقرار في السوق الدوائية، موضحًا أنه لا توجد أي نية لزيادة أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، بل من الممكن خفض أسعار بعض الأصناف مع استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وقال الغمراوي، في تصريحات للصحفيين، إن "كل العوامل الاقتصادية حاليًا إيجابية، فالدولار تراجع، والتضخم في انخفاض، وأسعار الفائدة بالبنوك انخفضت أيضًا، وبالتالي المنطق يقول إن حركة الأسعار ستكون في الاتجاه الهابط، وليس العكس"، مشددًا على أن الهيئة لا ترى أي مبرر لتحريك أسعار الأدوية بالزيادة.

ورداً على مطالب بعض ممثلي شُعبة الأدوية بضرورة إعادة النظر في أسعار بعض المستحضرات، أوضح رئيس هيئة الدواء أن "لا يوجد ما يدفعنا لزيادة الأسعار، بل ما من شيء يمنع من دراسة خفض الأسعار إذا استمر الاتجاه الاقتصادي الإيجابي، فالظروف الحالية تسمح بذلك".

وأشار الغمراوي إلى أن هيئة الدواء المصرية تتابع السوق عن كثب لضمان توافر الدواء بأسعار مناسبة تحافظ على التوازن بين مصلحة المريض ومصلحة الشركات، مؤكدًا أن الدولة تولي ملف تسعير الدواء اهتمامًا كبيرًا ضمن سياساتها لتحقيق الأمن الدوائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.