كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا توجد أية نية لخصخصة شركات توزيع الكهرباء التابعة للدولة، مشيرًا إلى أن هذه الشركات ستظل مملوكةً بالكامل للحكومة، وتخضع لإشرافها المباشر.

وقال وزير الكهرباء، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الوزارة تعمل حاليًّا على التوسع في منح رخص جديدة لبيع وتوزيع الطاقة الكهربائية للقطاع الخاص، ضمن خطة تستهدف فتح السوق أمام المنافسة المنظمة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمؤسسات.

وأضاف عصمت أن مشاركة القطاع الخاص في مجال توزيع الكهرباء تأتي في إطار سياسة الدولة لدعم الاستثمار وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة منظومة الطاقة، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تطوير شبكات النقل والتوزيع ورفع كفاءتها الفنية؛ بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية في مختلف المناطق.

وشدد وزير الكهرباء على أن دور الدولة سيظل محوريًّا في تنظيم ومتابعة سوق الكهرباء، وضمان حقوق المستهلكين، لافتًا إلى أن الهدف من إشراك القطاع الخاص هو تعزيز كفاءة التشغيل وتوسيع قاعدة الخدمة دون المساس بملكية الشركات أو أصولها.