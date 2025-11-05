وزير الخارجية: تريض قادة أوروبا في شوارع القاهرة يعكس أمن واستقرار مصر

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مشاركة قادة دوليين، أبرزهم رئيسا وزراء هولندا وبلجيكا وزوجتاهما، في ممارسة رياضة الجري بشوارع القاهرة، يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها البلاد، والتقدير العميق للحضارة المصرية.

جاء تعليق الوزير خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على شاشة "إم بي سي مصر"، حيث أشار إلى أن الأحاديث الدولية التي تلت افتتاح المتحف المصري الكبير ركزت على الأمن والتطوير الشامل الذي تشهده مصر.

وأضاف عبد العاطي، أن مشروع التطوير والبنية التحتية المحيطة بالمتحف المصري الكبير يأتي ضمن رؤية أوسع لتعزيز مكانة مصر عالمياً.

وأشار إلى أن هذا الافتتاح التاريخي جاء في أعقاب حدث دولي هام هو قمة شرم الشيخ للسلام، التي لعبت دوراً في إنهاء الحرب على قطاع غزة.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن مصر تقدم نفسها مجدداً على الساحة العالمية، وليس في الشرق الأوسط فحسب، كـ"بلد الأمان" الذي يسعى باستمرار لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

