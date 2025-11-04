خالد أبو بكر: المشهد الانتخابي قانوني.. لكنه لا يُعبر عن الطموح

دعا الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، قادة ورؤساء الأحزاب السياسية إلى الارتقاء بالمشهد السياسي، معربًا عن أمنيته بأن "يترفع هؤلاء القادة عن خوض الانتخابات، وإتاحة الفرصة للعناصر الشابة والمرأة وذوي الهمم الذين عملوا داخل هياكل الأحزاب لسنوات".

وأوضح أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن هذا التصرف لو تم لكان بمثابة "نموذج يُحتذى به في النضج السياسي والحزبي"، على الرغم من أن ترشّح رؤساء الأحزاب هو أمر قانوني ومشروع تمامًا.

وأكد أبو بكر أن المشهد الانتخابي الحالي يتماشى مع القانون تمامًا، لكنه لا يُعبّر عن الطموح السياسي الكامل الذي يتمناه بعض المثقفين لرؤية حياة سياسية أكثر فاعلية وتعددية في المواقف.

وعلى الرغم من مشروعية وجود قائمة انتخابية واحدة، أعرب عن أمله في أن يكون البرلمان المقبل أكثر تنوعًا من حيث عدد النواب المستقلين والمعارضة، مقارنة بالبرلمان السابق.

وفي سياق متصل، وجّه أبو بكر انتقادًا مباشرًا لظاهرة ترشح أبناء رؤساء الأحزاب، خاصة ضمن القوائم الانتخابية، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تحتاج إلى قدر أكبر من الشفافية والتوضيح للرأي العام حول الأسباب الكامنة وراء هذه الترشيحات.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الأداء الفعلي تحت قبة البرلمان سيكون المقياس الحقيقي لمدى صدق الوعود والالتزامات السياسية.