تشتغل "نجار مسلح" في البوسنة والهرسك؟.. "العمل" تواصل الاختبارات

كتب : أحمد السعداوي

11:11 ص 04/11/2025
  • عرض 6 صورة
  
    وزارة العمل تنظيم الاختبارات (4)
  • عرض 6 صورة
    وزارة العمل تنظيم الاختبارات (2)
  • عرض 6 صورة
    وزارة العمل تنظيم الاختبارات (1)
  • عرض 6 صورة
    وزارة العمل تنظيم الاختبارات (3)
  • عرض 6 صورة
    وزارة العمل تنظيم الاختبارات (5)

تواصل وزارة العمل تنظيم الاختبارات المهنية للمتقدمين للعمل في مهنة نجار مسلح بدولة البوسنة والهرسك، بمركز تدريب مهني بولاق الدكرور، وذلك في إطار توجيهات محمد جبران، وزير العمل، بفتح آفاق جديدة للتشغيل الخارجي وتوسيع فرص العمل أمام العمالة المصرية الماهرة.

وتأتي هذه الاختبارات، حسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، ضمن ما أعلنته الوزارة مؤخرًا من فرص عمل بالتعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل؛ حيث تُجري لجان فنية متخصصة تقييمًا شاملًا لمهارات الشباب المتقدمين، تمهيدًا لاختيار الأكفأ منهم للسفر والعمل بالخارج.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الوظائف المطروحة تتميز برواتب مجزية ومزايا متعددة، مؤكدةً حرص الوزارة على ضمان توفير فرص عمل لائقة تتناسب مع مهارات العمالة المصرية وتُعزز من سمعتها في الأسواق الخارجية.

وزارة العمل تنظيم الاختبارات نجار مسلح البوسنة والهرسك تواصل الاختبارات

