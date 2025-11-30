حذرت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، من ارتكاب جريمة التحرش، مؤكدة أنه فعل مشين لشخص منحرف فكريًا وأخلاقيًا ودينيًا، وحدوثه في أماكن الزحام خصوصا في الحرم الشريف أشد جرماً وإثماً، لافتة إلى أن هناك 3 أسباب للتحرش وهي دينية وسلوكية واجتماعية.



وتابعت الداعية الإسلامية، خلال لقائها مع الإعلامي شريف عبد البديع، والإعلامية آية شعيب، مقدمي برنامج “أنا وهو وهي”، على قناة “صدى البلد”، أن التحرش أنواع: لفظي وبصري وملموس، والتحرش الجسدي ينقسم إلى كامل وجزئي، مشيرة إلى أن هناك فرقا بين الاغتصاب والزنا، فالأول يكون برضا طرف واحد، أما الزنا يكون برضا الطرفين.



وأكدت أن هناك “التحرش بالملامسة” وذلك يكون مثلا في طوابير السينما، وغيرها من المواقف المشابهة، ضاربة المثل بقيام البعض بهذه المعصية في زحام الحرم، مؤكدة أنه يكون أشد جرماً وإثماً لحرمة وعظم المكان الشريف.



وختمت الداعية محملة الأسرة مسؤولية كبيرة في تنشئة الأطفال على الاحترام وعدم النظر إلى الحرام، داعية الأمهات إلى متابعة أولادهن خصوصا في فترة البلوغ وقبلها، بعدم الظهور أمامهم بملابس كاشفة ومراقبتهم في ظل إتاحة الهواتف وسهولة الدخول على مواقع محظورة شرعًا.







