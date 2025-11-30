تحرك عاجل من البيئة بشأن الممارسات السلبية بمقلب العبور

وجّهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بسرعة الوقوف على أسباب شكوى سكان مدينة العبور من انتشار الأدخنة والروائح الكريهة وانتشار الحشرات والحيوانات الضالة وذلك بسبب موقع التخلص من المخلفات بمدينة العبور على الطريق الأوسطي، والعمل على إزالة أسبابها.

وعلى الفور، نسق ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة ومسؤولي محافظة القليوبية، وتم تشكيل فريق لمعاينة الموقع، في وجود مدير عام المخلفات بجهاز تنظيم إدارة المخلفات وممثلي الجهاز، حيث تبين وجود عدد كبير من النباشين والعاملين غير الرسميين والمقيمين بالموقع والذين يقومون بعمليات فرز للمخلفات وحرق المتبقي من المرفوضات بمواقع متفرقة بموقع المقلب.

وقد وجّهت الدكتورة منال عوض، باتخاذ إجراءات عاجلة بإزالة أسباب الشكوى، حيث تم توفير المعدات اللازمة لرفع التراكمات، وتم إزالة جميع العشش وأماكن تمركز النباشيين وغلق هذه الأماكن، وتم التشديد على استمرار المتابعة من قبل المسئولين بمحافظة القليوبية وجهاز مدينة العبور الجديدة وعدم السماح بدخول أي سيارات للمخلفات لهذا الموقع، والذي سيتم إغلاقه خلال الفترة القادمة، على أن يتم التخلص من المخلفات الخاصة بمحافظة القليوبية بشكل مؤقت بمقلب أبو زعبل لحين الانتهاء من موقع العاشر من رمضان.

وكان قد وردت العديد من الشكاوى من سكان مدينة العبور، بسبب الأدخنة والروائح الكريهة وانتشار الحشرات والحيوانات الضالة المتولدة من موقع التخلص من المخلفات بمدينة العبور على الطريق الأوسطي والخاص بمحافظة القليوبية.

اقرأ أيضًا:

انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

خطوات قانونية جديدة للعمال لحماية حقوقهم من صاحب العمل

تسبب الوفاة.. تحذير مهم من الصحة بشأن حقن البرد