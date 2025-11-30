قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن تربية الأبقار والمواشي داخل المنازل يبث أجواء إيجابية بين أفراد الأسرة وذلك بجانب مكتسباتها الاقتصادية، مضيفًا أن تربية الأبقار في البيوت تبعث البركة والسعادة لمربيها غير انها بتحقق أرباحًا اقتصادية.

وأوضح أبو صدام، في تصريحاته لمصراوي، أن تطبيق تقنيات التلقيح الاصطناعي الذي تنفذه وزارة الزراعة بمدريات الطب البيطري باستخدام قصبات السائل المنوي عالية الإنتاجية (من السلالات المستوردة) مع سلالاتنا المحلية تنتج أجيالًا محسّنة وراثيًا من شأنها أن تحقق مكتسبات اقتصادية للمربي.



وتابع: "الأبقار المهجنة بنوع مستورد تنتج أكثر من 20 كيلو لبن في اليوم الواحد بمعدل 7 آلاف و120 كيلو بالسنة، وهو رقم ضخم جدًا مقارنة بالأبقار المحلية التي يتراوح متوسط إنتاجها في اليوم 5 كيلو فقط أي زيادة بنسبة 400%".

وحول أسعار اللحوم المتداولة في الأسواق قال أبو صدام إن الأسعار اللحم المتداولة حاليا بكافة أسواق الجمهورية تعد السعر العادل للمستهلك.

