السياحة تكشف حقيقة ترك أغطية بلاستيكية ممزقة حول سور المتحف المصري الكبير

كتب : محمد شاكر

11:45 م 03/11/2025

المتحف المصري الكبير

كتب- محمد شاكر:

أكدت وزارة السياحة والآثار، عدم صحة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ترك إدارة المتحف المصري الكبير أغطية بلاستيكية ممزقة ومُلقاة على الأرض حول السور المحيط بالمتحف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن ما ظهر في الصور والفيديو المتداول المتداولة يتعلق بأغطية بلاستيكية مؤقتة كانت قد وضعتها الشركة المنظمة لحفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير فوق حواجز خشبية مؤقتة شيدتها خلال أعمال التجهيز للاحتفالية، وذلك لحماية المنطقة المحيطة والحفاظ على المظهر العام أثناء الأعمال التحضيرية والاحتفالية.

وبدأت الشركة بالفعل إزالة هذه الأغطية والحواجز منذ عصر اليوم، ويجري استكمال الإزالة تدريجيًا وفق خطة منظمة؛ وقد تَظهر للمارين حول المتحف بعض من هذه الحواجز بشكل مؤقتً خلال عمليات التنفيذ، على أن يتم الانتهاء من أعمال الإزالة بالكامل في أقرب وقت ممكن، ليبقى السور الحديدي للمتحف فقط.

وشددت الوزارة على أن هذه المواد ليست جزءًا من أي عنصر معماري أو إنشائي بالمتحف، وأن المظهر العام للموقع يُعاد إلى حالته الطبيعية فور الانتهاء من أعمال ما بعد الحفل.

ودعت الوزارة المواطنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة أي معلومات تتعلق بالمتحف المصري الكبير أو غيره من المواقع الأثرية.

المتحف المصري الكبير وزارة السياحة والآثار أغطية بلاستيكية ممزقة حول سور المتحف الكبير

