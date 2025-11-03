الطقس الآن.. أمطار رعدية تصل القاهرة وأجواء باردة ليلًا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم أجواء خريفية تميل إلى الشتاء، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على أغلب مناطق شمال البلاد.

وأوضحت منار غانم، في تصريحات إلى مصراوي، الإثنين، أن محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى تتعرض لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية على مناطق من شمال البلاد، وذلك نتيجة تأثر مصر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يتزامن مع امتداد منخفض السودان الموسمي.

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالأرصاد، أن من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم بين 26 و27 درجة مئوية، بانخفاض نحو درجتين عن أمس الأحد، بينما تسود أجواء باردة خلال فترات الليل، وتكون أكثر برودة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى نحو 16 درجة خاصة في المدن الجديدة.

وأشارت إلى استمرار الشبورة المائية الكثيفة في ساعات الصباح الباكر، ما يتسبب في انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي، أن فرص سقوط الأمطار ستتراجع غدًا الثلاثاء لتكون على المناطق الشمالية فقط، وتعود الأجواء إلى الاستقرار على أغلب أنحاء الجمهورية.

اقرأ أيضًا: