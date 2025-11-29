"فتش عن الأب والأم".. تامر أمين: إهانة معلمة الإسكندرية جريمة أخلاقية

عقب الإعلامي تامر أمين على واقعة إهانة المعلمة بالإسكندرية، مؤكدًا أن هذا السلوك يعكس فشلًا تربويًا كاملًا من الأب والأم

وقال خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار": "لم أصدق أن هذا التصرف الصادم صادر من تلاميذ تجاه مدرستهم"، معبراً عن استيائه من المشاهد التي ظهر فيها الطلاب وهم يسيئون للمعلمة بطريقة مهينة.

وأضاف أمين أن هذه الحادثة لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف، مؤكداً: "مهما كانت فعلت المعلمة، مستحيل يكون رد الفعل من الطلاب أن يعملوا كده". وتابع قائلاً: "مافيش مبرر، مافيش دافع، مافيش أي حاجة تخليني اقتنع أن ده ممكن يكون رد فعل حتى لو حصل أي شيء".

وأشاد الإعلامي المعروف بالتدخل السريع لوزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى قرار الوزير محمد عبد اللطيف بفصل الطلاب المتورطين لمدة عام دراسي كامل.

وأكد أن هذا القرار يحمل رسالة تربوية مهمة مفادها أن "الاحترام قيمة لا يمكن التنازل عنها، وأن السلوكيات المشينة لن تمر دون عقاب".

واختتم تامر أمين حديثه بتوجيه النقد الحاد للأسر قائلاً: "في هذا السلوك الذي شاهدناه للطلاب، فتش عن الأب والأم"، معتبرًا أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الأسرة في غرس قيم الاحترام والأدب في الأبناء.

وأشار إلى أن انتشار مثل هذه السلوكيات ينذر بتراجع القيم الأخلاقية في المجتمع، داعياً إلى عودة ثقافة "عيب" التي كانت تمثل حاجزاً أخلاقياً أمام السلوكيات الخاطئة.