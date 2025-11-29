يقودها أطفال.. محافظ القاهرة يتحفظ على عدد من "التوك توك" بحدائق القبة

قالت محافظة القاهرة في بيان إن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أثناء مروره بميدان حدائق القبة لاحظ سير عدد من مركبات "التوك توك" بالميدان يقود بعضها أطفال.



وأوضحت الوزارة أنه على الفور أصدر محافظ القاهرة تعليماته بالتحفظ عليها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا قِبلها بالعرض على الجهات القضائية المختصة.



وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء باستمرار شن حملات يومية لإيقاف مركبات "التوك توك" المخالفة لخط السير والتحفظ عليها بالأحياء، والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.



وأكد المحافظ أن قرار منع سير التوكتوك بالشوارع الرئيسية يأتي ضمن عدة إجراءات تهدف لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة.