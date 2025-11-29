والدة الإعلامية هبة الزياد تكشف مفاجأة بشأن وفاة ابنتها

كشفت المهندسة صباح أحمد، والدة الإعلامية هبة الزياد، المذيعة بقناة الشمس، ملابسات التي أحاطت برحيل ابنتها المفاجئ.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام"، على قناة "الشمس"، أكدت خلالها أن ابنتها هبة تقيم بمفردها في شقتها، وعُثر عليها متوفاة على الكنبة داخل غرفة المعيشة.

ونفت والدة الراحلة أي فرضيات تتعلق بوجود شبهة جنائية، مؤكدة أن الوفاة جاءت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، بحسب ما ظهر من مؤشرات أولية.

وأشارت إلى أن ابنتها كانت تخضع خلال الفترة الأخيرة إلى نظام رجيم صارم، وهو ما قد يكون سببًا في تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ، خاصة أنها لم تكن تعاني من أي أمراض مزمنة أو مشاكل صحية معروفة.

وأضافت أن هبة كانت تتمتع بنشاط كبير وتحرص دائمًا على تقديم أفضل ما لديها في عملها الإعلامي، وكانت تتطلع لتحقيق نجاحات أوسع داخل المجال الذي أحبتّه منذ سنوات.

من جانبه، أكد الإعلامي مصعب العباسي، أن آخر تواصل بين إدارة القناة والراحلة كان قبل وفاتها بيوم واحد فقط، إذ اعتذرت هبة عن عدم حضور تسجيل حلقة جديدة بسبب شعورها بتعب مفاجئ، لكنها لم تُظهر أي علامات خطورة تستدعي القلق، وفق ما ذكره القائمون على العمل.

وتابع "العباسي"، أن هبة الزياد كانت تتميز بطموح كبير ورغبة قوية في التطور، كما كانت معروفة بين أصدقائها بحفظها الكامل للقرآن الكريم، وهو ما جعل خبر وفاتها يتحول إلى صدمة واسعة وردود فعل حزينة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

طرح 25 ألف شقة في 6 مشروعات وسداد جدية الحجز الأحد المقبل -(انفوجراف)

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات