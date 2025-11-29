هيئة الدواء توضح موقف توافر بنج الأسنان.. وتؤكد انتظام الإنتاج

أكدت هيئة الدواء المصرية، أن سوق بنج الأسنان مستقر، وأن الإنتاج المحلي يكفي لتغطية احتياجات البلاد بشكل يفوق الاستهلاك الفعلي، دون وجود أي نقص في المنتج.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن السوق الدوائي يضم مصنعين لإنتاج بنج الأسنان، يعملان بكامل طاقتهما الإنتاجية حيث يتجاوز الإنتاج الحالي ضعف معدل الاستهلاك الفعلي للسوق.

وخلال شهر نوفمبر الجاري، تم ضخ كميات من مستحضر بنج الأسنان في قنوات التوزيع الرسمية بمعدلات تفوق المعدلات الشهرية المعتادة، بما يضمن تلبية الاحتياجات الخاصة بالسوق وكافة الجهات الصحية.

وبالاضافة إلى الإنتاج المحلي يتم التنسيق مع الشركات المستوردة، ومن المتوقع وصول شحنة إضافية من المستورد فى النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل، بما يعزز المخزون الاحتياطي ويضمن استدامة الإمداد دون انقطاع.

كما تشير البيانات لدى هيئة الدواء المصرية، إلى أن معدل الاستهلاك الشهري الفعلي يعكس وجود فائض إنتاجي محلي يغطي الاحتياج بأكثر من ضعف المطلوب.

وأشارت الهيئة إلى التنسيق الكامل مع المصانع المنتجة لتوافر احتياطي استراتيجى يتجاوز 3 أشهر.

وفيما يتعلق بآليات التوزيع، تؤكد الهيئة أن سياسات صرف بنج الأسنان تتم مراجعتها بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات الشريكة لضمان ضبط سلاسل الإمداد ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تسريب الدواء خارج القنوات الشرعية.

اقرأ أيضًا:

طرح 25 ألف شقة في 6 مشروعات وسداد جدية الحجز الأحد المقبل -(انفوجراف)

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر