شبورة مائية وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت وحتى الأربعاء 3 ديسمبر 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوباً على ( حلايب - شلاتين) اليوم السبت 29 نوفمبر.

وتوقعت الأرصاد أن تسود شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا ًعلى بعض الطرق.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع انخفاض قيم درجات الحرارة بمعدل 4:3 درجات على أغلب الأنحاء يوم الأحد 30 نوفمبر 2025.

اقرأ أيضًا:

وزير الثقافة يكشف لمصراوي تفاصيل الدورة الأولى لـ"سومبوزيوم" مدن مصر

اندلاع حريق داخل ستوديو مصر بالهرم.. ومصدر يكشف التفاصيل