رغم الأداء القوي.. المتسابق محمد سامي يغادر "دولة التلاوة"

غادر المتسابق الشيخ محمد سامي محمد سليمان منافسات برنامج "دولة التلاوة" في حلقة اليوم.

وقال الشيخ محمد سامي بعد إعلان النتيجة إنه يشكر الله على النعمة التي منحها له في صوته، مؤكدًا أن المسابقة كانت تجربة غنية علميًا وروحيًا ستظل في قلبه إلى الأبد.

وأضاف أن التصفية المباشرة التي جمعته بالشيخ علي كانت من أصعب لحظات البرنامج.

وأكد الشيخ محمد سامي أن صوته سيظل في خدمة القرآن الكريم سواء داخل البرنامج أو خارجه

وقال إن الخروج لا يعني النهاية، بل بداية مرحلة جديدة من العمل والاجتهاد في حفظ كتاب الله وتعليمه للأجيال القادمة.

وكان المتسابق محمد سامي قد لفت الأنظار بصوته المميز وقدرته على إحكام التلاوة، ما جعله من أبرز المتسابقين الذين حظوا بتفاعل واسع من الجمهور. ورغم الأداء القوي، حسمت لجنة التحكيم القرار لصالح المتسابق الآخر.

وأكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن ليلة أول رمضان ستشهد الإعلان الرسمي عن الفائزين في مسابقتي الترتيل والتجويد.

وأشار إلى صاحب المركز الأول سيحصل على مليون جنيه وتسجيل المصحف المرتل كاملًا بصوته، بينما يحصل الثاني والثالث على 500 ألف و250 ألف جنيه على التوالي.