أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تجاوزت مرحلة كونها مشروعًا إصلاحيًا فقط، لتصبح تعبيرًا صريحًا عن إرادة الدولة في جعل الرعاية الصحية أولوية سيادية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على "إكسترا نيوز" أن الهدف الأساسي يتمثل في توفير نظام صحي يحفظ كرامة المواطن ويضمن له أعلى معايير الأمان دون معاناة مالية.

وأشار عبدالغفار إلى أن المنظومة أحدثت تحولًا جذريًا في ثقافة الرعاية الصحية، حيث بات المواطن يشعر بالطمأنينة وهو يطلب الخدمة دون خوف من التكاليف الباهظة أو الضغوط المادية.

وتابع متحدث الصحة أن هذا الشعور لم يعد مجرد شعار، بل تحول إلى واقع ملموس انعكس على مؤشرات الأداء.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن أحد أهم نتائج المنظومة كان الانخفاض الكبير في نسبة الإنفاق الصحي من جيب المواطن، والتي تراجعت من 72% إلى 38% في المحافظات المشمولة بالخدمة.

وأكد أن الدولة نجحت حتى الآن في مد خدمات التأمين الصحي الشامل إلى أكثر من 11 محافظة، مستفيدًا منها ما يقارب 17 مليون مواطن.

كما أضاف عبدالغفار أن المنظومة وفرت أكثر من 3.2 مليون عملية جراحية، سواء كانت عمليات كبرى أو دقيقة، دون أن يتحمل المواطنون أي أعباء مالية، مما يعكس التزام الدولة بتحمل التكلفة الكاملة للرعاية الصحية الجادة.

وفي سياق متصل، أكد أن التطوير الشامل للبنية التحتية للمستشفيات أسهم في جذب كفاءات طبية عالمية، خاصة في مجالات العمليات الدقيقة وزراعة الأعضاء، بفضل توفر الأجهزة الطبية المتطورة التي تضاهي أحدث المعايير الدولية.