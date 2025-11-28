رواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه.. وظائف جديدة بمحطة الضبعة النووية

أعلنت وزارة العمل، بالتنسيق مع شركة حسن علام للإنشاءات، عن توافر عدد 1450 فرصة عمل للعمل بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، في عدد من التخصصات الفنية والعمالية، تشمل: 400 حداد مسلح، و400 نجار مسلح، و200 عامل عادي، و150 فورمجي خرسانة، و300 نجار شدة معدنية، وذلك برواتب مجزية تبدأ من 10,000 جنيه للعمالة وتصل للمهن الفنية إلى 13,000 جنيه، و حوافز شهرية وحوافز إنتاج، في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وبحسب بيان، تتضمن المزايا المقدمة توفير سكن للعمال بالقرب من موقع المشروع، ووسائل انتقال داخلية من وإلى المشروع، بالإضافة إلى تقديم ثلاث وجبات يوميًا، على أن يتم التقديم من اليوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025 ولمدة 5 أيام ،من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/79JCCd5XWeDCLMyn9 وللاستفسار يمكن التواصل عبر الهاتف أو الواتس آب على الأرقام: 01271817923 – 01553700906

وأكدت وزارة العمل استمرار جهودها في توفير فرص عمل لائقة للشباب، ودعم مشاركة العمالة المصرية في المشروعات القومية الكبرى.

