خبير علاقات دولية: مصر تسابق الزمن لإعادة إعمار غزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنه توجد خطة واضحة للإعداد لمؤتمر إعادة إعمار غزة.

وأضاف خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز" أن الأولوية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار والضغط للانتقال سريعًا إلى المرحلة الثانية، التي تشمل إعادة الإعمار وتكثيف المساعدات الإنسانية، رغم محاولات إسرائيل المستمرة تعطيل دخول الشاحنات عبر معبر رفح.

وأوضح أن التحرك المصري يضع في مقدمته تلبية احتياجات الفلسطينيين اليومية، خاصة مع دخول فصل الشتاء، ما يتطلب توفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب ومساكن آمنة لمنع أي هجرة قسرية قد تفرضها الظروف المعيشية الصعبة.

وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن مصر تتحرك بالتوازي على المسارين الإنساني والسياسي، حيث تعمل على تنظيم اجتماعات دولية لحشد التمويل، بالتوازي مع ضمان دخول المعدات الثقيلة ومواد البناء لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة بنسبة تصل إلى 95%.

وأوضح أن للدور الأوروبي أهمية كبيرة في هذه الجهود، مؤكدًا أن مصر تسعى لتعزيز شراكتها مع الاتحاد الأوروبي من أجل توفير الدعم اللوجستي والسياسي، والضغط على إسرائيل، وتنسيق الجهود الدولية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأكد أن إعادة الإعمار لا تنفصل عن المسار السياسي، مشددًا على أن الهدف المصري هو تحقيق استدامة التنمية ومنع تجدد التوترات، مع التمسك بوحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

