محافظ القاهرة يفتتح مهرجان العسل المصري الثامن بحديقة الحرية

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مهرجان العسل المصري الثامن بحديقة الحرية بالزمالك بحي غرب القاهرة والذي يستمر خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري.

شهد الافتتاح اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ومحمد حبيب، أمين عام اتحاد النحالين العرب، وعدد من قيادات المحافظة.

مهرجان العسل المصري الثامن مُقام تحت رعاية محافظة القاهرة، ووزارات الصناعة، والزراعة، والبيئة، والاستثمار والتجارة الخارجية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واتحاد النحالين العرب.

ويشارك في المهرجان 60 عارضًا من مختلف محافظات مصر والدول العربية، كما يضم منافذ بيع منتجات العسل ومشتقاته، والزيوت الطبيعية، والتمور.

ويستهدف المهرجان إبراز أعمال تطوير صناعة العسل في مصر ووضعها على المسار الصحيح الهادف إلى جعل العسل المصري بأنواعه المختلفة أحد أهم المنتجات التي يمكن التوسع في تصديرها.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم الدعم الكامل لكافة المبادرات التي تستهدف تطوير الصناعات والحرف اليدوية خاصة في مجال الغذاء لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

ويركز المهرجان على أهمية الغذاء السليم، وفوائد العسل، وأهمية تربية النحل في إحداث التوازن البيئي، وكيفية بدء مشروع منحل صغير.

كما يشكل المهرجان منصة تجارية ممتازة لتبادل الخبرات وتطوير العلاقات التجارية وفتح آفاق جديدة للتسويق والتصدير، حيث شهدت الدورات السابقة زيادة في عدد المشاركين وتنوع المنتجات، مما ساهم في نشر ثقافة العسل والتوعية بجودته.

ويعد المهرجان الذي تشارك فيه تونس كضيف شرف ملتقى نحالين ومنتجين ومستهلكين وخبراء للتعرف على أحدث التقنيات في صناعة النحل.

واستعرض محافظ القاهرة، خلال جولته، أدوات تربية النحل وطرق تعبئة العسل اليدوية والآلية، ونماذج المناحل التي تعمل بالطاقة الشمسية.

كما التقى محافظ القاهرة، طلاب إحدى المدارس الذين حضروا للمهرجان في رحلة توعية مدرسية للتعرف على أهمية الغذاء السليم، وفوائد العسل، وأهمية تربية النحل في إحداث التوازن البيئي، وكيفية بدء مشروع منحل صغير.

ويضم المهرجان معرضًا شاملًا لتذوق وبيع منتجات نحل العسل من مختلف محافظات مصر، إلى جانب معرض متخصص لبيع مستلزمات تربية النحل، كما يقدم المهرجان جلسات نقاشية وندوات متخصصة يقودها نخبة من خبراء نحل، بجانب المسابقات، وتوزيع الجوائز.

