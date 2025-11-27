شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كيف يتم التعامل مع مشكلات الشارع المصري؟.. الرئيس السيسي يجيب

أدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، حواراً تفاعليًا مع الطلاب المُرشحين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية، بمقر الأكاديمية.

أسعار عمرة العشرة الأواخر من رمضان 2026.. اقتصادي و 5 نجوم

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار عمرة العشرة الأواخر من رمضان 2025.

السيسي يشرح خطة تحقيق اكتفاء ذاتي في السلع الأساسية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بشأن مدى قدرة الدولة المصرية على تحقيق اكتفاء ذاتي في السلع الأساسية وتوفيرها بأسعار مناسبة؛ أن عام 2026 سيشهد دخول 4.5 مليون فدان إلى مجمل مساحة الأرض المزروعة في مصر التي تبلغ حاليًا حوالي 9 مليون فدان.

مدبولي: تعظيم الاستفادة من المتحف المصري الكبير والمناطق المحيطة به

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

مدبولي: حجم التجارة بين مصر والجزائر لا يزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، والذي انعقد مساء اليوم بالعاصمة الجديدة، برئاسة مشتركة مع الدكتور سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وبحضور عدد من الوزراء، وممثلي القطاع الخاص في البلدين.

السبكي: التوعية الصحية ركيزة أساسية لتحسين جودة حياة المواطن

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن التوعية الصحية أصبحت ركيزة أساسية في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

"الإعلاميين": لم نرصد مضايقات للمكلفين بتغطية انتخابات مجلس النواب

اجتمعت اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي بنقابة الإعلاميين، والمكلّفة بمتابعة وتقييم الأداء الإعلامي في التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وبرئاسة محجوب سعده السكرتير العام للنقابة، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة.

