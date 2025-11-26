مدبولي: تعظيم الاستفادة من المتحف المصري الكبير والمناطق المحيطة به

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والمهندس/ ماجد متولي، نائب وزير النقل، واللواء أ.ح عزام فاروق عزام، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء إبراهيم ملك، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، والسفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية، و حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتوروليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مساعد وزير الإسكان، وأماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام كبير من جانب مختلف جهات الدولة، وذلك بالنظر لدور هذا القطاع المهم في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية المرجوة.

وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود الحكومة في دعم وتعزيز قطاع السياحة من خلال التركيز على تطوير وتنمية مختلف مكونات هذا القطاع، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بهذا القطاع الواعد، تعظيما لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تؤهل لتحقيق المعدلات المستهدفة لأعداد وحجم السياحة الواردة لمختلف المقاصد السياحية المصرية.

وفي ذات السياق، تناول رئيس الوزراء جهود دعم مؤسسات القطاع الخاص للتوسع في إقامة المزيد من الفنادق، والوحدات الفندقية، لاستيعاب حجم حركة السياحة المتوقعة للعديد من المقاصد السياحية، التي تمتاز مصر بتنوعها.

واستعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود إعادة احياء العديد من المناطق التاريخية والأثرية على مستوى الجمهورية، وخاصة بنطاق القاهرة التاريخية، هذا فضلا عن الاهتمام بتطوير وإعادة تأهيل المناطق المحيطة بتلك المناطق التاريخية والسياحية المختلفة، ومنها المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي، جهود تحسين تجربة السائحين خلال زيارتهم لمصر بدءاً من لحظة الوصول، انتهاء بلحظة المغادرة، وما يتم في هذا الصدد من تعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف، ومن ذلك ما يتعلق بالتوسع في تطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونية بمختلف المطارات المصرية.

