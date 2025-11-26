كيف يتم التعامل مع مشكلات الشارع المصري؟.. الرئيس السيسي يجيب

أدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، حواراً تفاعليًا مع الطلاب المُرشحين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية، بمقر الأكاديمية.

وردًا على استفسار بشأن سبل التعامل مع المشاكل في الشارع المصري، شدد على أهمية مواصلة قيام المحليات والمحافظات وكافة المسئولين بالدور المنوط بكل منهم لضمان ضبط الشارع المصري والتعامل الفوري مع أية مشكلات ذات صلة.

وفيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، أشار الرئيس إلى أن تلك الوسائل هي جزء لا يتجزأ من عملية التقدم الذي يشهده العالم، وأنه يمكن الاستفادة من تلك الوسائل بإيجابياتها شريطة حسن استخدامها.

وأوضح الرئيس السيسي، بحسب بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الدولة لديها خطة طموحة لتطبيق الرقمنة، وتضمين تلك المجالات في التعليم والمناهج الدراسية، لتطوير التعليم وجعله متواكبا مع سوق العمل الداخلي والدولي.

وأشار "السيسي"، في هذا الصدد إلى أن عملية التطوير بصفة عامة في الدولة مستمرة وسوف تستغرق بعض الوقت، وأن الدولة لديها برنامج تنمية شامل من أجل تحقيق التقدم والمساهمة في القضاء على البطالة.

