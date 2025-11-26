مئوية "روزاليوسف".. ندوة "رحلة التأسيس والتأثير" بدار الكتب غدًا

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ندوة بمناسبة مئوية "روزاليوسف"، وتشرف على تنظيمها الإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة الدكتور أشرف قادوس.

تأتي الندوة في سياق احتفالية تستحضر مسيرة واحدة من أبرز المجلات المصرية التي لعبت دورًا محوريًّا في تشكيل الوعي الثقافي والفكري منذ تأسيسها عام 1925، وتُقام الفاعلية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباح غدٍ الخميس 27 نوفمبر 2025، بقاعة علي مبارك بمقر الهيئة بكورنيش النيل- رملة بولاق بالقاهرة.

وتبدأ الندوة بكلمة افتتاحية تؤكد مكانة مجلة "روزاليوسف" في تاريخ الصحافة المصرية، ويعقبها عرض يقدمه الكاتب الصحفي أحمد إمبابي، رئيس تحرير المجلة، مستعرضًا رحلتها منذ أسستها الرائدة فاطمة اليوسف، ودورها في تشكيل وجدان المجتمع المصري عبر عقود.

وتتضمن الفاعلية جلستَين بحثيتَين تناقشان مسيرة المجلة من جوانب أكاديمية وثقافية وصحفية:

الجلسة الأولى (12:00 – 2:00م)

تقام برئاسة الدكتورة نجوى كامل، ويشارك فيها: د.رامي عطا صديق: "فاطمة اليوسف: الإنسان يصنع التاريخ".

د.عزة محمود علي: "فاطمة اليوسف.. من خشبة المسرح إلى منبر الكلمة".

د.نجوى كامل: "صورة حزب الوفد في مرآة روزاليوسف بين التأييد والنقد (1925–1936)".

الجلسة الثانية (2:00 – 4:00م)

وتقام برئاسة الدكتور محمد رفعت الإمام، ويشارك فيها:

د.نرمين الأزرق: "الظروف المجتمعية والمتغيرات التشريعية.. بدايات روزاليوسف".

د.سحر حسن أحمد: "المصري أفندي.. مرآة العصر وروحها الساخرة".

د.صالح محمد عمر: "روز اليوسف وثورة الجزائر 1954".

ويختتم الإعلامي كريم مدحت فاعليات الندوة التي تستعيد إرث المجلة وتبرز دورها الريادي الذي استمر في صياغة ملامح الوعي العام على مدار قرن من الزمن.

اقرأ أيضًا:

"متقلب بين البرودة والحرارة".. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

3 أخطاء شائعة ترفع فاتورة الكهرباء في الشتاء.. احذرها

الصحة: فحص أكثر من 6.1 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

"السبكي": 94% تغطية للخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل